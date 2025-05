Doch das ist nur der Anfang. Einen halbwegs stabilen oder steigenden Aktienkurs vorausgesetzt, wird der gerade abgetretene Jenisch (er wechselt zur US-Tochter Amrize) in den nächsten Jahren erneut enorm kassieren. Denn auch von 2021 bis 2024 wurden Performance Options ausgegeben, insgesamt 2,54 Millionen. Davon gingen knapp 855'000 an Jenisch. Diese werden in den nächsten vier Jahren fällig. Die Ausübungspreise reichen von 46.14 bis 71.21 Franken, sind also deutlich niedriger als der gegenwärtige Kurs (rund 95 Franken bei Redaktionsschluss). Heute wären die Performance-Optionen der Konzernleitung total weitere 103 Millionen wert, die von Jenisch 36,1 Millionen.