Im Bundesrat haben die Bürgerlichen eine 5:2-Mehrheit gegen die Linke. Sie haben es selber in der Hand.

Was im Bundesrat gelaufen ist, weiss ich nicht. Was aber auffällt: Wir sind die einzige Partei, die vehement gegen die ständigen Mehrbelastungen des Mittelstands kämpft. Die SVP schweigt, weil viele in ihrer Basis bei sozialpolitischen Fragen mit den Linken stimmen, nicht nur beim unfinanzierten Rentenausbau. Und die Mitte hat sich in der Sozialpolitik schon länger von den Bürgerlichen verabschiedet. Mit ihrer eigenen Ausbau-Initiative steckt sie in der AHV-Falle und paktiert deshalb mit der Linken.