Der chinesische Autobauer BYD will nichts weniger als die Auto-Welt erobern. Lange Jahre lassen sich die Chinesen nicht von diesem Weg abbringen. Was sie in Angriff nehmen, scheint zu gelingen. Bisherige Höhepunkte: 2024 löst BYD Branchenprimus Tesla als weltgrösster E-Auto-Konzern ab. Im April 2025 verkaufen die Chinesen auch in Europa mehr Autos als die Firma von Elon Musk (53).