In der Region Zürich zum Beispiel kann ein Teil der Mitarbeitenden in Supermarktfilialen mit mehr als 20 Vollzeitmitarbeitenden die 41 Stunden pro Woche in vier Tagen abarbeiten. Fachverkäuferinnen und -verkäufern in den Bereichen Backwaren, Blumen, Fleisch, Früchte, Gemüse und Käse wird in Jobinseraten bereits in der Überzeile versprochen: «Viertagewoche möglich». Seit das Modell bei der Migros Zürich im April dieses Jahres eingeführt wurde, haben sich laut Medienstelle «rund 50 Mitarbeitende» dafür entschieden.