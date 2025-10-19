Salesforce: Unbekannter Gigant

Salesforce ist allerdings wohl den wenigsten ein Begriff, doch viele haben zumindest indirekt schon mit der Firma interagiert. Das Tech-Unternehmen baut spezialisierte Software für Kundenbeziehungen, sogenanntes Customer-Relationship-Management, kurz CRM. Wenn man also beim Support anruft und der Mitarbeiter sofort weiss, dass man vor zwei Wochen schon einmal angerufen hat, läuft das über ein CRM und in einem von fünf Fällen weltweit über Tools von Salesforce. In der Schweiz nutzen Firmen wie Breitling, Roche oder MSC Cruises Software der Firma. 2021 kaufte Salesforce zudem die Chat-App Slack für 28 Milliarden Dollar. Seither ist die Firma auch im Büroalltag präsent.