Mit 159 Milliarden Dollar im Umlauf macht Tether Gewinne, indem es die als Sicherheit hinterlegten Dollars in Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen investiert. Neben USDT bietet das Unternehmen auch einen goldgedeckten Token, XAUT, an, bei dem jede Münze eins zu eins durch eine Unze Gold gedeckt ist. Tokens können gegen physisches Gold eingelöst werden, das direkt in der Schweiz abgeholt werden kann.