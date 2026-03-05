Valor: 32476942 | ISIN: CH0324769428

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Ansatzes langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen und orientiert sich am SPI als Referenzindex. Die aktiven Abweichungen basieren auf einem Mehrfaktorenmodell der Graubündner Kantonalbank. Wichtige Einflussgrössen sind Qualität, Momentum, Bewertung und ESG Score.