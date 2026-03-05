Valor: 32476942 | ISIN: CH0324769428

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Ansatzes langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen und orientiert sich am SPI als Referenzindex. Die aktiven Abweichungen basieren auf einem Mehrfaktorenmodell der Graubündner Kantonalbank. Wichtige Einflussgrössen sind Qualität, Momentum, Bewertung und ESG Score.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

  • einen langfristigen Anlagehorizont haben.
  • an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilhaben möchten.
  • an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
  • bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

 

Fondsinformationen

Fondsvermögen (Mio.)
 CHF 943.76
Klassenvermögen (Mio.)
 CHF 55.72
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Portfolio Management
Graubündner Kantonalbank
Fondsdomizil
Schweiz
Rechnungswährung
 CHF
Pauschale Verwaltungskommission p.a.
1.30%
Lancierung
10.03.2016
Letzte Ausschüttung  (06.05.2025)  CHF 2.10
Abschluss Rechnungsjahr
31.01.

 

Factsheet per 31.01.2026

 

 