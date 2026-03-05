Valor: 32476942 | ISIN: CH0324769428
Beschreibung
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Ansatzes langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen und orientiert sich am SPI als Referenzindex. Die aktiven Abweichungen basieren auf einem Mehrfaktorenmodell der Graubündner Kantonalbank. Wichtige Einflussgrössen sind Qualität, Momentum, Bewertung und ESG Score.
Profil/Eignung
Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilhaben möchten.
- an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
- bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
Fondsinformationen
|
Fondsvermögen (Mio.)
|CHF 943.76
|
Klassenvermögen (Mio.)
|CHF 55.72
|
Depotbank
|
Zürcher Kantonalbank
|
Portfolio Management
|
Graubündner Kantonalbank
|
Fondsdomizil
|
Schweiz
|
Rechnungswährung
|CHF
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a.
|
1.30%
|
Lancierung
|
10.03.2016
|Letzte Ausschüttung (06.05.2025)
|CHF 2.10
|
Abschluss Rechnungsjahr
|
31.01.