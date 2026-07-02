Valor: 35765921 | ISIN: CH0357659215

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Ansatzes langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Gesellschaften innerhalb der Industrieländer. Die aktiven Abweichungen zum MSCI World Index basieren auf einem Mehrfaktorenmodell der Graubündner Kantonalbank. Wichtige Einflussgrössen sind Qualität, Momentum, Bewertung und ESG Score.