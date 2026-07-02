Valor: 35765921 | ISIN: CH0357659215

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Ansatzes langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Gesellschaften innerhalb der Industrieländer. Die aktiven Abweichungen zum MSCI World Index basieren auf einem Mehrfaktorenmodell der Graubündner Kantonalbank. Wichtige Einflussgrössen sind Qualität, Momentum, Bewertung und ESG Score.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

  • einen langfristigen Anlagehorizont haben.
  • an der Entwicklung des internationalen Aktienmarktes teilhaben möchten.
  • an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
  • bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
  • über eine hohe Risikotoleranz verfügen.

 

Fondsinformationen

Fondsvermögen (Mio.)
 USD 714.85
Klassenvermögen (Mio.)
 USD 49.90
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Portfolio Management
Graubündner Kantonalbank
Fondsdomizil
Schweiz
Rechnungswährung
 USD
Pauschale Verwaltungskommission p.a.
1.40%
Lancierung
06.04.2017
Letzte Ausschüttung  (09.05.2023)  USD 0.15
Abschluss Rechnungsjahr
31.01.

 

Factsheet per 31.05.2026

 

 