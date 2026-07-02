Valor: 35765921 | ISIN: CH0357659215
Beschreibung
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Ansatzes langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Gesellschaften innerhalb der Industrieländer. Die aktiven Abweichungen zum MSCI World Index basieren auf einem Mehrfaktorenmodell der Graubündner Kantonalbank. Wichtige Einflussgrössen sind Qualität, Momentum, Bewertung und ESG Score.
Profil/Eignung
Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung des internationalen Aktienmarktes teilhaben möchten.
- an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
- bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen.
Fondsinformationen
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Fondsvermögen (Mio.)
|USD 714.85
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Klassenvermögen (Mio.)
|USD 49.90
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Depotbank
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Zürcher Kantonalbank
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Portfolio Management
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Graubündner Kantonalbank
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Fondsdomizil
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Schweiz
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Rechnungswährung
|USD
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Pauschale Verwaltungskommission p.a.
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1.40%
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Lancierung
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06.04.2017
|Letzte Ausschüttung (09.05.2023)
|USD 0.15
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Abschluss Rechnungsjahr
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31.01.