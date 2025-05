Lange Rede, kurzer Sinn: Die Konsumentenstimmung fällt nunmehr schon seit fünf Monaten in Folge. Das Einzige, was steigt, sind die Teuerungserwartungen. Man braucht keinen Abschluss in Volkswirtschaftslehre in der Tasche zu haben, um erahnen zu können, dass diese unheilvolle Kombination für die Finanzmärkte einiges an Zündstoff birgt.