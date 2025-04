Vermutlich sind die besagten Stagflationsängste auch treibende Kraft hinter dem Höhenflug des Goldpreises. Heute Mittwoch kostet eine Feinunze des Edelmetalls in der Spitze rekordhohe 3'129 Dollar. Wie Erhebungen der Bank of America zeigen, flossen börsengehandelte Fonds aufs Gold alleine am 21. März unter dem Strich Gelder im Umfang von 2,2 Milliarden Dollar zu. Es dürfte kein Zufall sein, dass dieser Zufluss ausgerechnet auf den Tag des grossen Derivatverfalls fällt. Will man der amerikanischen Grossbank Glauben schenken, summiert sich der Nettozufluss in den vergangenen vier Wochen damit auf mehr als 13 Milliarden Dollar. So etwas gab es beim Gold zuvor noch nie.