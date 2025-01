Sandoz hat in den vergangenen 12 Monaten an der Börse bereits eine grundlegende Neubeurteilung und -bewertung erfahren. Allerdings besteht nochmals Luft nach oben. Möglich machen dies die anstehenden Produktzulassungen. Ich denke da etwa an die Einführung von Pzychiva (Biosimilar für Stelara) und Wyost/Jubbonti (Biosimilar für Denosumab) in den USA in der ersten Hälfte 2025, gefolgt von Europa in der zweiten Jahreshälfte, aber auch an Enzeevu (Biosimilar für Eylea) in den USA in der zweiten Hälfte 2025.