Am Mittwoch lud die UBS zur Generalversammlung. Für heisse Köpfe sorgte schon Tage zuvor das millionenschwere Salär von Firmenchef Sergio Ermotti. So emotionsgeladen die Stimmung unter den Anwesenden, so besonnen jedoch die Abstimmungsergebnisse. Selbst der im Vorfeld ach so kritisierte Vergütungsbericht wurde in einer Konsultativabstimmung mit mehr als 83 Prozent Ja-Stimmen durchgewinkt.