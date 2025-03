Hohe Wellen warf am Donnerstag eine einschneidende Kurszielreduktion durch Goldman Sachs. In den letzten Jahren sorgte die amerikanische Investmentbank in hiesigen Börsenkreisen immer wieder mit teils abenteuerlich hohen Kurszielen für Gesprächsstoff. Nun setzt Analyst Chris Hallam den dicken Rotstift an und kürzt sein Zwölf-Monats-Kursziel auf 36 (zuvor 44,50) Franken. An der Kaufempfehlung hält er indes fest.