Auch beim Swiss Performance Index (SPI) lässt sich die «Januar-Regel» mit geradezu beeindruckendem Zahlenmaterial unterlegen. So wies die Indexentwicklung in den letzten 25 Jahren in den ersten Handelstagen des neuen Jahres sechsmal negative Vorzeichen auf. Das war in den Jahren 2000 (-1 Prozent), 2001 (-3,2 Prozent), 2002 (-0,6 Prozent), 2008 (-4,5 Prozent), 2016 (-6,2 Prozent) und letztmals 2022 (-0,9 Prozent) der Fall. Ansonsten war die Kursbilanz in der ersten Januar-Woche jeweils positiv.