Mit etwas mehr als 20 Franken liegt der Aktienkurs auf dem tiefsten Stand seit gut 25 Jahren. Selbst als die Weltwirtschaft in den Jahren 2001/02 oder nach der Finanzkrise in den Jahren 2008/09 in einer tiefen Krise steckte, wurden nie so tiefe Kurse bezahlt. Mir sagt das, dass das heutige Kurs- und Bewertungsniveau mittlerweile eine schwere Rezession einpreist, wie wir sie noch nie gesehen haben. Kommt hinzu, dass Adecco – so meine ich zumindest – solider als je aufgestellt und damit besser gegen kommende Krisen gewappnet ist als dies früher der Fall war. Ähnliches liesse sich in Sachen Abhängigkeit von den Kakaopreisen über Barry Callebaut sagen.