An dieser Stelle noch kurz ein paar Gedanken zum Thema Dividendenkürzung. In meinen Augen standen beim Zugbauer stets dessen Wachstumsambitionen im Vordergrund, was die Aktie zu einer Wachstumsaktie macht. Als ein an attraktiv hohen Dividenden interessierter Anleger war man da von Anfang an auf verlorenem Posten.