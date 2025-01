Nichtsdestotrotz präsentiert sich die Grundstimmung an der New Yorker Börse so aufgeheizt und euphorisch wie nie. Seeking Alpha etwa preist die Aktien von Nvidia schon heute mit der Behauptung an, dass der Chipgigant als erster überhaupt in den Olymp von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von 10 Billionen Dollar aufsteigt. Zur Erinnerung: Nvidia bringt momentan 3,43 Billionen Dollar an Börsenwert auf die Waage – mehr als jedes andere Unternehmen sonst.