Allerdings dürfen auch die jüngsten Entwicklungen bei unseren Nachbarn in Deutschland nicht unkommentiert bleiben. Dass der bereits abgewählte Bundestag am Dienstag dem gigantischen Schuldenpaket von CDU und SPD ihren Segen erteilte, grenzt nämlich an Raubbau an künftigen Generationen. Es sind letztere, welche irgendwann für diese Schuldenlast – einige Schätzungen für die Gesamtkosten liegen zwischen 1'000 und 1'700 Milliarden Euro – geradestehen müssen. Von der verheerenden Signalwirkung in Richtung der anderen europäischen Länder und den zusätzlichen Zinskosten gar nicht erst zu sprechen. Der jüngste Zinsanstieg bei den deutschen Staatsanleihen ist wohl nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch folgen wird.