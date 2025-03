Roche rein, Lonza raus: Bank Julius Bär verleiht ihrem Musterportfolio neuen Schwung

Eigentlich gilt Tecan in hiesigen Börsenkreisen ja als ein «Stehauf-Männchen». Enttäuschungen versetzten den Aktien des Laborausrüsters aus Männedorf in den letzten Jahren zwar immer mal wieder einen Kursdämpfer. Zumindest für die Analysten waren solche Rückschläge allerdings stets eine Kaufgelegenheit – ihre Zuversicht in die längerfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens gefühlt unverwüstlich. Dementsprechend waren die Valoren in Kursschwächen stets so etwas wie «ein blinder Kauf».