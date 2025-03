Wie ich bereits im Insider Briefing berichtet habe, werden in dortigen Bankenkreisen im Hinblick auf den Zinsentscheid von nächster Woche nun Forderungen laut, wonach die Federal Reserve zwecks Stützung der Aktienkurse doch möglichst die Leitzinsen senken soll. Dass ausgerechnet die Strategen der Bank of America am lautesten nach einer Leitzinsreduktion schreien, bringt mich zum Schmunzeln. Es war nämlich die Grossbank, welche in den vergangenen Wochen mehrfach betonte, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen in diesem Jahr unangetastet lassen werde...