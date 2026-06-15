In Japan sorgte ‌die Aussicht auf sinkende Importkosten für Energie für Euphorie, da das ​Land stark von Öl aus dem Nahen Osten abhängig ist. Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi begrüsste die Einigung und äusserte die Hoffnung, dass «die freie und sichere Schifffahrt durch die Strasse von Hormus in der Praxis gewährleistet wird». Auf Unternehmensseite zählten Murata Manufacturing mit einem Plus von 17,2 Prozent und Ibiden mit einem Aufschlag von 16,8 Prozent zu den grössten Gewinnern im Nikkei. Zu den ‌Verlierern gehörten hingegen CyberAgent mit einem Minus von 3,3 Prozent und Kikkoman, die 3,2 Prozent nachgaben.