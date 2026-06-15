06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 1,11 Prozent höher bei 13'866 Punkten.
Die Einigung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran treibt die Schweizer Börse sowie die asiatischen Aktienmärkte am Montag kräftig an.
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06:15
Ein Euro kostet 92,12 Rappen (minus 0,11 Prozent), und der Dollar kostet 79,38 (minus 0,66 Prozent)
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05:15
Der japanische Leitindex Nikkei sprang um 3,4 Prozent auf 68'261,65 Punkte und überwand im Handelsverlauf zeitweise sogar erstmals die Marke von 69'000 Zählern. Der breiter gefasste Topix kletterte um 2,4 Prozent auf 3976,22 Punkte. Auch in Südkorea legte der Leitindex um 4,3 Prozent zu, während der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans um 1,5 Prozent stieg. Anleger reagierten erleichtert auf die Aussicht, dass eine Öffnung der Strasse von Hormus die globalen Energiepreise und damit den Inflationsdruck senken könnte.
In Japan sorgte die Aussicht auf sinkende Importkosten für Energie für Euphorie, da das Land stark von Öl aus dem Nahen Osten abhängig ist. Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi begrüsste die Einigung und äusserte die Hoffnung, dass «die freie und sichere Schifffahrt durch die Strasse von Hormus in der Praxis gewährleistet wird». Auf Unternehmensseite zählten Murata Manufacturing mit einem Plus von 17,2 Prozent und Ibiden mit einem Aufschlag von 16,8 Prozent zu den grössten Gewinnern im Nikkei. Zu den Verlierern gehörten hingegen CyberAgent mit einem Minus von 3,3 Prozent und Kikkoman, die 3,2 Prozent nachgaben.
Analysten mahnten trotz der Rekordstände zur Vorsicht. «Dies ist schlichtweg die Reaktion des Marktes auf das Abkommen - nicht mehr und nicht weniger», sagte Shingo Ide, Chef-Aktienstratege beim NLI Research Institute. Die entscheidende Frage sei nun, ob die Vereinbarung tatsächlich umgesetzt werde. Die sinkenden Ölpreise linderten zudem die Inflationssorgen, was die Renditen japanischer Staatsanleihen drückte. Dies geschieht im Vorfeld der zweitägigen Sitzung der Bank of Japan (BOJ), von der erwartet wird, dass sie ihren Leitzins auf ein 31-Jahres-Hoch von einem Prozent anhebt.
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03:55
Am Devisenmarkt sorgten die sinkenden Anleiherenditen und die gestiegene Risikobereitschaft für Bewegung. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 160,13 Yen und legte leicht auf 6,7575 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,4 Prozent niedriger bei 0,7940 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1598 Dollar und gab um 0,1 Prozent auf 0,9209 Franken nach.
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02:30
Die Aussicht auf eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus, einem Nadelöhr für ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung, liess die Preise am Rohstoffmarkt deutlich abrutschen. Händler bauten die geopolitische Risikoprämie aggressiv ab. Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 4,7 Prozent auf 83,25 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 5,6 Prozent schwächer bei 80,20 Dollar.
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23:50
Der erfolgreiche SpaceX -Börsengang (IPO) und zunehmende Hinweise auf einen möglichen Frieden im Nahen Osten hatten den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. Diese fielen allerdings nicht so fulminant wie am Vortag aus. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,70 Prozent höher bei 51.202,26 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,50 Prozent auf 7.431,46 Punkte.
Für den schon vortags besonders starken, technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es mit dem SpaceX-Börsengang um weitere 0,64 Prozent auf 29.635,95 Punkte hoch. Ihm halfen auch die erneut starken Halbleiterwerte. Sorgen am Markt, dass Anleger im Tech-Sektor massiv von gut gelaufenen Titeln in SpaceX umschichten könnten, bewahrheiteten sich zunächst nicht.
Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigte Angriffe auf den Iran abgeblasen und mit Verhandlungsfortschritten begründet. Inzwischen bestätigten auch die als Vermittlerin wichtige pakistanische Regierung und der Iran selbst die Einigung auf ein mögliches Friedensabkommen.
Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla -Chef Elon Musk war der grösste der Geschichte. SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen kam damit auf eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und war aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta und der Elektroautobauer Tesla.
Bereits der erste SpaceX-Kurs von 150 Dollar bedeutete einen deutlichen Aufschlag auf den Ausgabepreis von 135 Dollar. Nach einem Anstieg bis auf 176,52 Dollar bedeutete der Schlusskurs von 160,95 Dollar immer noch einen Kursgewinn von gut 19 Prozent, was die Bewertung auf knapp 2,1 Billionen Dollar nach oben schraubte. SpaceX rückte so schon an seinem ersten Handelstag in die Sphären der wertvollsten US-Unternehmen auf.
Der Hype um SpaceX schob die Aktien anderer Unternehmen mit Bezug zu Raumfahrt und Satelliten nur vorbörslich an. Letztlich ging es für Firefly , Redwire , Rocket Lab und MDA Space um bis zu 19 Prozent bergab.
Aus dem starken Halbleitersektor stachen unter anderem Arm Holdings und AMD mit Kursaufschlägen von 11,3 und 4,7 Prozent heraus. Analyst Atif Malik von der Citigroup sieht den Chipkonzern AMD schon länger als Profiteur der starken Nachfrage nach Hauptprozessoren (CPU) im Zuge des KI-Booms und rät nun zum Kauf. AMD könnte auch im Bereich der Grafikprozessoren (GPU) durchstarten. Es bestehe die Chance, den Löwenanteil des Bedarfs von Meta abzugreifen.
In die andere Richtung ging es mit minus 6,8 Prozent für die Aktien des Softwarekonzerns Adobe . Mit dem Weggang des Finanzchefs überschattete ein weiterer Managementwechsel den Quartalsbericht. Auch das gesenkte Ziel für die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) lastete auf der Stimmung.
Bei Roku konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 20 Prozent freuen. Der Anbieter von TV-Streaming-Plattformen und entsprechender Hardware hat informierten Personen zufolge frühe Gespräche über eine Übernahme oder Fusion des Unternehmens mit mindestens einem US-Medienkonzern geführt, wie Bloomberg berichtete. Noch gebe es aber keine finale Entscheidung, hiess es weiter.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)