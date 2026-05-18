In Tokio drückten Sorgen über den Krieg zwischen den ‌USA, Israel und dem Iran auf die Stimmung. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen stieg auf 2,8 ‌Prozent – den höchsten Stand seit Oktober 1996. Grund sind Pläne der Regierung, ​zur Abfederung der kriegsbedingten Energiekosten neue Schulden aufzunehmen. «Die Schwierigkeiten bei den Waffenruheverhandlungen zwischen den USA und dem Iran bleiben ein Grund zur Sorge», sagte Nomura-Strategin Maki Sawada. Zu den grössten Verlierern an der Börse Tokio zählten die Marui Group mit minus 9,7 Prozent, die Mizuho Financial Group mit einem Abschlag von 7,5 Prozent und JGC Holdings , die 7,3 Prozent verloren.