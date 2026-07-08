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Die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat am Mittwoch den Ölpreis in die Höhe getrieben und für Nervosität an den Finanzmärkten gesorgt. Nach US-Luftangriffen auf Ziele im Iran und der Wiedereinführung von Sanktionen gegen iranische Ölexporte fürchten Anleger eine Störung der Lieferketten im Nahen Osten.
«Offensichtlich mag der Markt diese Angriffe nicht, aber es ist auch keine ausgewachsene Panik», sagte Jason Wong, Stratege bei der Bank of New Zealand. Die Anfälligkeit des Marktes sei jedoch wegen der weltweit niedrigen Reserven hoch.
Daten aus dieser Woche zeigten, dass die strategischen Ölreserven der USA auf den niedrigsten Stand seit 1983 gefallen sind. An den Aktienmärkten deuteten die Termingeschäfte auf eine schwächere Eröffnung in den USA hin.
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03:15
Am Devisenmarkt profitierte der Dollar von der Unsicherheit. Er gewann 0,2 Prozent auf 162,35 Yen und legte leicht auf 6,7990 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8086 Franken. Der Euro gab leicht nach und notierte bei 1,1400 Dollar. Zum Franken zog der Euro leicht auf 0,9225 Franken an.
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23:55
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat sich am Dienstag den vierten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Wie am Vortag gab das Börsenbarometer jedoch die ohnehin moderaten Gewinne rasch wieder ab und schloss am Ende mit 0,25 Prozent im Minus bei 52'925 Zählern. Damit kam die jüngste Kurs-Rally zum Halt.
Weitaus höhere Verluste als der Dow mussten die Technologie-Aktien hinnehmen. Allen voran die der Halbleiterbranche, nachdem der südkoreanische Elektronik- und Chip-Gigant Samsung den Markt trotz eines Rekordergebnisses nicht hatte überzeugen können. Der am Vortag noch starke Nasdaq 100 büsste 1,77 Prozent auf 29'173 Punkte ein.
Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 7504 Zähler nach unten. Auch hier bremsten die in dem Index schwer gewichteten Halbleiteraktien. Unter diesen erlitten Micron , Intel , Applied Materials und AMD Kursabschläge zwischen knapp 5 und fast 10 Prozent ein. Die Chip-Branche litt unter Quartalszahlen von Samsung.
Die Resultate des Elektronikriesen seien auf den ersten Blick hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Aktien seien aber mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch zu übertreffen gewesen seien. Insgesamt ändere sich gerade die Erwartungshaltung, sagte Innes. Nicht mehr die starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.
Grösster Verlierer im Dow waren aber Caterpillar mit einem Verlust von gut drei Prozent. Anleger schichteten Mittel um und zogen sich dabei aus dem Maschinenbausektor zurück. Papiere des Landmaschinenherstellers Deere sackten um fünf Prozent ab.
Der Aktienkurs von Crinetics Pharmaceuticals verdoppelte sich fast auf 83,53 US-Dollar. Zuvor hatte Vertex Pharmaceuticals mitgeteilt, das Unternehmen für 85 Dollar je Aktie in bar übernehmen zu wollen. Die Transaktion hat ein Volumen von rund 10 Milliarden Dollar. Die Vertex-Anteilscheine verloren 1,4 Prozent.
Die Titel von Fiserv gewannen 1,8 Prozent. Am Vorabend waren Berichte bekannt geworden, wonach der Anbieter von Zahlungstechnologie den Verkauf seines Star-Netzwerks - einer wichtigen Infrastruktur für die Abwicklung von Debitkartentransaktionen - an ein Konsortium der grössten US-Banken prüft. Zuerst hatte das «Wall Street Journal» darüber berichtet.
(AWP/Bloomberg/Reuters/cash)