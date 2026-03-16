Die US-Börsen waren am Freitag nach einer schwachen Woche noch etwas tiefer in die Verlustzone gerutscht. Die Intensivierung des Iran-Kriegs und der damit einhergehende Anstieg der Ölpreise drückten zum Wochenausklang weiter auf die Stimmung, nachdem im frühen Handel noch enttäuschende Konjunkturdaten die Hoffnungen der Anleger auf zumindest eine Leitzinssenkung der Notenbank in diesem Jahr wiedererweckt hatten. Die US-Wirtschaft war im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet.