Zu meiner Überraschung liess der UBS-Analyst die Gelegenheit ungenutzt verstreichen, sein 12-Monats-Kursziel erneut anzuheben. Es war, als hätte er bereits geahnt, dass die VAT Group tags darauf für sämtliche 650 Produktionsmitarbeitenden am Hauptsitz in Haag Kurzarbeit einführen würde. Gleichzeitig wartete das Unternehmen in der Medienmitteilung mit vorsichtigen Aussagen zur Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte auf – was an der Börse nach dem Höhenflug der letzten Wochen verständlicherweise nicht gut ankam.