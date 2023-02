Dass sich mächtige Leerverkäufer in den Aktien der Credit Suisse tummeln, ist ein offenes Geheimnis. In New York wetteten sie zuletzt mit etwas mehr als 16 Millionen Titel auf rückläufige Kurse, wie Erhebungen der New York Stock Exchange (NYSE) zeigen. Noch vor wenigen Wochen mussten den Leerverkäufern in der Spitze zwar fast 30 Millionen Stück für deren illustres Treiben herhalten. Allerdings liegen auch die jetzigen Wetten noch immer weit über dem langjährigen Durchschnitt.