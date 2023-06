Die Aktienkurse sind in den letzten Wochen kräftig gestiegen – auch bei uns am Schweizer Aktienmarkt. Am breit gefassten Swiss Performance Index (SPI) gemessen, errechnet sich seit Januar ein ansehnliches Plus von fast 10 Prozent. Einige Einzelwerte – ich denke da etwa an jene der Genfer Bankensoftwareschmiede Temenos (+54 Prozent), des Insulinpumpenspezialisten Ypsomed (+48 Prozent) oder des Rheintaler Vakuumventilherstellers VAT Group (+47 Prozent) verbuchten sogar noch viel deutlichere Gewinne.