In meinen dreissig Jahren an der Börse bin ich noch selten einem so selektiven und launischen Handelsgeschehen begegnet. Es ist, als würden sich die hiesigen Marktakteure etwas sehr vom Handelsgeschehen an der New Yorker Börse leiten lassen. Dort steht der breit gefasste S&P 500 Index seit Jahresbeginn zwar noch immer mit knapp 14 Prozent im Plus. Allerdings sind gerade einmal sieben Aktien wie etwa Apple, Alphabet oder Amazon für letzteres verantwortlich.