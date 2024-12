Dabei stützte man sich in den Handelsräumen auf eine Erstabdeckung der Aktien von Sunrise Communications durch den hauseigenen Analysten Polo Tang mit «Buy» und einem 12-Monats-Kursziel von 50 Franken ab. Tang ging damals trotz hohen Promotionskosten von einer stabilen Umsatz- und Gewinnentwicklung aus. Gleichzeitig verwies er auf die attraktiv hohe Dividendenrendite. Die Nummer Zwei im Telekommunikationsmarkt Schweiz hebe sich damit sowohl in Sachen Bewertung als auch in Sachen Dividendenrendite in positiver Weise von der Marktführerin Swisscom ab, so der Analyst weiter.