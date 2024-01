Man merke: Auch an der Börse ist der Spatz in der Hand nicht selten die bessere Wahl als die Taube auf dem Dach. Auch in Yale scheint man zu dieser schmerzhaften Einsicht gelangt zu sein. Denn wie einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange entnommen werden kann, hat sich die Gothic Corporation zuletzt von Aktien des Vermögensverwalters aus Zürich getrennt. Als Verkäufer mussten sich die Amerikaner nur deshalb zu erkennen gegeben, weil ihr Stimmenanteil unter den meldepflichtigen Schwellenwert von drei Prozent gefallen ist.