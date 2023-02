In der aktuellen Ausgabe seiner Publikation warnt er nun sogar vor den Folgen der ab März anstehenden Dividendenausschüttungen. Da es sich beim SMI um einen sogenannten Preisindex handelt, schlagen sich Dividendenabgänge negativ in dessen Entwicklung nieder. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Schwergewichte wie Nestlé, Roche oder Novartis ex Dividende gehandelt werden. Wir sprechen hier immerhin von 330 Punkten, welche dem Börsenbarometer so über sämtliche 20 Titel hinweg abhandenkommen könnten.Aus heutiger Sicht würde der SMI dann unter die wichtige Unterstützungslinie bei 11'200 Punkte zurückfallen, welche es seinem Berufskollegen Michael Riesner zufolge zu halten gilt. Ansonsten sieht der im Mandat für die UBS tätige Experte das Börsenbarometer in die Region von 10'600 Punkte zurückfallen. Interessant ist, dass Riesner noch im Februar mit einer Entscheidung rechnet und die ab März zu erwartenden Dividendenabgänge mit keinem Wort erwähnt.