Das scheint in den Handelsräumen der Credit Suisse jedoch niemanden abzuschrecken. Mutig raten Pedrazzini und Hunkeler in Erwartung eines raschen Vorstosses in die Kursregion von 275 bis 287 Franken zum Einstieg. Über die Bücher gehen will man erst dann, sollten die Valoren in die Region von 235 bis 225 Franken zurückfallen.