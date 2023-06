Trotzdem oder gerade deshalb setzt Stifel die Valoren auf die Liste der "Best Ideas from our Swiss Universe". Wie der zuständige Analyst Jürgen Wagner schreibt, drehe sich für die Börse momentan alles um die kurzfristigen Aussichten. Dabei würden die guten Langfristaussichten im künftigen Geschäft mit microLED völlig vernachlässigt. Da der Grosskunde Apple unverändert ab 2025 auf microLED setzen will, macht Wagner in diesem Bereich eine riesige Marktchance für AMS Osram aus. Dieser Umstand spiegelt sich sowohl in seiner Kaufempfehlung als auch im Kursziel von 13,50 Franken wider. Im November 2021 lautete das Kursziel einst sogar 26 Franken.