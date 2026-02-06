Aktienkursschwäche beim SMI-Gewinner von 2025: Alles bloss ein «Sturm im Wasserglas»?

Doch es gibt weitere Gründe, weshalb die UBS und ihre Aktien an der Börse an diesem Tag abgestraft wurden. Wie schon so oft erweist sich nicht zuletzt die Ergebnisqualität als Spielverderber. Denn während das Investment Banking – dieses unterliegt bekanntlich starken Ergebnisschwankungen – im Schlussquartal mit 640 Millionen Dollar vor Steuern deutlich mehr als erwartet zum Gruppenergebnis beitrug, hatte man sich vom Kerngeschäft einiges mehr erhofft. Für enttäuschte Gesichter sorgte insbesondere die Gewinnentwicklung im Personal & Corporate Banking. Krumm nahm man der Grossbank auch die Aussagen zur diesjährigen Entwicklung der Eigenkapitalrendite, zum Kosten-Ertrags-Verhältnis sowie zu den künftigen Erträgen aus dem Zinsdifferenzgeschäft.