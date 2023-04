Nun richtet sich Edwards erneut in einem Kommentar an seine Anlagekundinnen und Anlagekunden. In den mehr als 40 Jahren seiner Tätigkeit habe er viel gesehen und erlebt, so dass ihn eigentlich kaum noch etwas überraschen sollte. Die Gier der Unternehmen im jetzigen Wirtschaftsaufschwung – oder besser gesagt das Ausmass, welches diese Gier angenommen hat – lässt allerdings selbst den bekannten Strategen langsam aber sicher am kapitalistischen System zweifeln.