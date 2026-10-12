Analyst geht bei kleiner Pharmafirma von einer Vervielfachung des Aktienkurses aus

Wer Kaufempfehlungen wie der vorliegenden Folge leisten möchte, sollte sich nicht zu sehr von den teils abenteuerlich hohen Kurszielen den Mund wässrig machen lassen. Auch bei Newron setzt ein Einstieg einen langen Anlagehorizont sowie ein hohes Mass an Risikobereitschaft und Risikofähigkeit voraus – gerade im Wissen, dass das Unternehmen nicht zuletzt aufgrund der Verzögerungen bei Evenamide zu weiteren Kapitalrunden gezwungen sein könnte. Und da der Lucid-Analyst sein Kursziel seit fast einem Jahr nicht mehr überarbeitet hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er dieses schon bald unter negativen Vorzeichen überarbeiten könnte.