Börsenerholung weit fortgeschritten: UBS-Experte rät zum Verkauf von Aktien in Stärken

In einem mir zugespielten Kommentar warnt der bekannte Charttechnikexperte davor, dass die seit Oktober zu beobachtende Erholung an Schwung verliert. Viele der zuvor überdurchschnittlich stark gestiegenen Aktien seien mittlerweile überkauft, was ihn zur Vorsicht mahne. Obwohl Riesner beim SMI kurzfristig noch ein Überschiessen auf 11'500 Punkte für möglich hält, rät er neuerdings zum Verkauf von Aktien in Stärken.