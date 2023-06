Das Kursfeuerwerk verpasst hat hingegen der gefürchtete Hedgefonds-Pionier Reade Griffith. Wie einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange entnommen werden kann, hat er seine Beteiligung an der Versandapotheke auf unter 3 Prozent reduziert. In hiesigen Händlerkreisen wird sogar vermutet, dass Griffith ganz ausgestiegen ist. Rückblickend war er sowohl über Aktien als auch über Wandelanleihen am Unternehmen beteiligt.