Und für diejenigen wie meinen wohlgeschätzten Leser und mich, die immer mal wieder an der Effizienz der Finanzmärkte zweifeln, gibt es die Gewissheit, dass solche Börsenexzesse nicht von Dauer sind und das Pendel irgendwann wieder zurückschlägt. Wie würden die Amerikaner doch sagen: "Hypes come and go – but Roche, Nestlé and Co are here to stay".