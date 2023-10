Dass der breit gefasste Swiss Performance Index (SPI) alleine am Dienstag um 1,6 Prozent zulegen und die Gewinne im weiteren Wochenverlauf ausbauen konnte, dürfte allerdings nicht zuletzt den dünnen Umsätzen zu verdanken gewesen sein. Am Dienstag hatten bis eine Stunde vor Börsenschluss Novartis-Aktien für bloss 88 Millionen Franken die Hand gewechselt. Bei den Genussscheinen von Roche waren es sogar nur 65 Millionen Franken. Einzig beim Schwergewicht Nestlé schwollen die Umsätze an diesem Tag etwas an. Mit 110 Millionen Franken blieben jedoch auch sie weit hinter dem zurück, was zu dieser Zeit des Jahres eigentlich zu erwarten wäre. Es werden denn auch warnende Stimmen laut, wonach sich das jüngste Kursfeuerwerk als ein Strohfeuer erweisen könnte. Die kommenden Tage werden es zeigen – auch ob sich die höher als erwartet ausgefallenen US-Konsumentenpreise als Spielverderber erweisen.