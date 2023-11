In welchem Umfang der Verwaltungsrat nicht operativ benötigtes Kapital über Rückkäufe an die Aktionärinnen und Aktionäre zurückführen will, ist nicht bekannt. Man vertröstet in diesem Zusammenhang auf die Jahresergebnisveröffentlichung vom Februar. Klar ist nur: Mit einer SST-Quote von 266 Prozent per Ende September ist Kapital im Überfluss vorhanden.