Ebenfalls eine geradezu spektakuläre Verkaufsempfehlung trifft für das diesjährige SMI-Schlusslicht Lonza ein. Er sei in seinem Glauben an den Pharmazulieferer gleich in mehrfacher Weise erschüttert worden, so begründet der für die Royal Bank of Canada tätige Analyst Charles Weston seine Kehrtwende von "Outperform" auf "Underperform". Neuerdings kommt er nur noch auf ein Kursziel von 270 (zuvor 705) Franken.