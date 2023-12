Nicht davon abschrecken lässt man sich beim norwegischen Staatsfonds. Wie eine Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange verrät, haben die Skandinavier bei Lonza zuletzt kräftig Aktien zugekauft. Erstmals seit mehr als fünf Jahren halten sie wieder mehr als 3 Prozent am Pharmazulieferer. In der Spitze waren die Norweger einst sogar Herren über mehr als fünf Prozent der Stimmen. Das ist allerdings schon etwas länger her.