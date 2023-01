Was die attraktiv hohe Dividendenrendite anbetrifft, so ist diese mit einer gesunden Prise Vorsicht zu geniessen. Kaum ein anderer Wirtschaftszweig unterliegt den konjunkturellen Launen so sehr wie die Stellenvermittlungsbranche. Dementsprechend gross sind die Ergebnisschwankungen bei Adecco. Die UBS etwa geht für das zurückliegende Jahr von einer Dividendenkürzung auf 2,20 (zuvor 2,50) Franken je Aktie aus. Gut möglich, dass die Kürzung noch umfassender ausfällt. Genaueres wissen wir wohl erst am 28. Februar. An diesem Tag will der Stellenvermittler über die letztjährige Geschäftsentwicklung informieren.