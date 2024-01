In New Yorker haben Tech-Giganten wie Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft im vergangenen Jahr massgeblich zum Höhenflug des dortigen Aktienmarktes beigetragen. Das wiederum wurde in den Medien weltweit – in Anlehnung an den gleichnamigen Westernklassikers – als "die glorreichen Sieben" ausgeschlachtet.