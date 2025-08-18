Ist das Ausscheiden aus dem SMI wirklich kursbelastend? Eine US-Bank rechnet vor

Wer nun denkt, dass ein solcher Entscheid mit einem tieferen Aktienkurs einhergeht, der irrt gewaltig. Wie Gupta vorrechnet, wären indexorientierte Marktakteure mit einem Fokus auf den SMI zwar gezwungen, sich einer knappen Million Titel im Gegenwert von rund 275 Millionen Dollar zu entledigen. Im Gegenzug müssten solche mit einem Fokus auf den SMI Midcap Index (SMIM) und den Swiss Performance Index Extra (SPIEX) jedoch Aktien zukaufen. Bei J.P. Morgan beziffert man die daraus entstehende Nachfrage mit 1,4 Millionen Aktien im Gesamtwert von knapp 400 Millionen Dollar. Lange Rede, kurzer Sinn: Indexorientierte Marktakteure wären bei einem Ausscheiden Sonovas aus dem SMI sogar gezwungen, unter dem Strich 440'000 Aktien im Wert von 124 Millionen Dollar zuzukaufen.