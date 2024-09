Kommt die Rosskur bei Meyer Burger zu spät?

Zur Erinnerung: Ursprünglich stellte Meyer Burger Fertigungsmaschinen für die Solarindustrie her. Auf einen grünen Zweig kam man damit jedoch nie. Dann sollte es ein Vorstoss in die Fertigung von hochwertigen Solarzellen und -module richten. Doch chinesische Billiganbieter machten dem Unternehmen mit seinen Premiumprodukten in Europa das Leben schwer und auch aus der Politik gab es entgegen anders lautenden Hoffnungen keine finanzielle Unterstützung. Also entschied man sich im Rahmen eines weiteren «Plan-B» für eine Produktionsverlagerung in die USA. Mangels Finanzierungsmöglichkeiten verkommen die dortigen Expansionspläne zu Makulatur. Und nun soll es also der Wiedereinstieg ins Maschinenbaugeschäft richten...?!