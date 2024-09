Und wie aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervorgeht, hat der Grossaktionär in den letzten Tagen Kurse unter 25 Franken offenbar genutzt, um bei der grössten Schweizer Bank wacker Aktien zuzukaufen. War der Stimmenanteil im Dezember 2023 kurzzeitig wieder auf etwas weniger als fünf Prozent gefallen, sind die Skandinavier neuerdings mit 5,1 Prozent so umfassend an der Grossbank beteiligt wie noch nie.