Überraschend vorsichtig gibt sich der für Keefe, Bruyette & Woods tätige Bankenanalyst Thomas Hallett. In einem Ausblick auf die Veröffentlichung der Drittquartalszahlen erachtet er die «Grosswetterlage» an den Finanzmärkten zwar auch weiterhin als gut und die Angst vor Handelsverlusten infolge der Verwerfungen bei den Zinsen als übertrieben. Ausserdem schreibt der Londoner Analyst, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis bei den europäischen Grossbanken mit dem Kursrückgang der letzten Wochen besser geworden ist. Er kehrt deshalb von seiner vorsichtigen Haltung für dieses Titelsegment ab und schätzt dieses neuerdings neutral ein.