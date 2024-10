Quigley sieht bei grossen Pharmaunternehmen auch in Zukunft einen Trend in Richtung Produktionsauslagerung an Dritte und sieht in Weltmarktführer Lonza einen klaren Profiteur dieses Trends. Und auch in der milliardenschweren Übernahme einer Genentech-Produktionsstätte im kalifornischen Vacaville sieht er einen wichtigen Gewinntreiber.